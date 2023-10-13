استهلاك الكهرباء المنزلية في كوريا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس

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وصل استهلاك الكهرباء المنزلية في كوريا خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الحرارة الشديدة في فصل الصيف وارتفاع أسعار الكهرباء.ووفقا لشركة كوريا للطاقة الكهربائية أمس الأحد، بلغت قيمة مبيعاتها من الكهرباء للأسر 9 آلاف و377 غيغاوات في الساعة خلال شهر أغسطس، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويمثل هذا أعلى رقم على الإطلاق لكل من الصيف والشتاء، اللذين يشهدان طلبا أكبر على الطاقة.كما وصل استهلاك الكهرباء في المرافق التجارية إلى مستوى قياسي أيضا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 13 ألفا و102 غيغاوات في الساعة.يذكر أن استهلاك الطاقة في المنازل والاستخدام العام في كوريا الجنوبية يرتبط ارتباطا وثيقا بالطقس.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، بلغ عدد الأيام التي ضربتها موجات حارة مع ارتفاع درجات الحرارة اليومية فوق 33 درجة مئوية، 11 يوما في أغسطس، وهو أكبر عدد منذ عام 2018.وبلغ متوسط درجات الحرارة في سيول خلال أغسطس 27.2 درجة مئوية، وهو أيضا أعلى معدل منذ عام 2018.