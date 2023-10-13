عدد قتلى الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس يتجاوز 4000

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ارتفع عدد القتلى في الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى أكثر من أربعة آلاف.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه حتى مساء أمس الأحد قُتل 2670 شخصا وأصيب حوالي 9600 آخرين في قطاع غزة منذ بداية النزاع. ومن جانبها قدّرت السلطات الإسرائيلية عدد القتلى بحوالي 1500 شخص في الصراع المستمر منذ تسعة أيام، ليصل إجمالي عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من 4100 شخص.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن عاملين طبيين محليين قولهم إن آلافا آخرين من الجرحى من المحتمل أن يموتوا مع استمرار امتلاء المستشفيات في قطاع غزة الفلسطيني بالمرضى، بينما ينفد الدواء والوقود.وقد أفادت التقارير بأن وحدات العناية المركزة في مستشفى ناصر في جنوب غزة مكتظة بالمرضى، ومعظمهم من الأطفال دون سن الثالثة، الذين أصيبوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه المستشفى نقصا في إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة، والتي من المتوقع أن تنفد خلال اليوم الاثنين.كما أفادت بعض التقارير بأن مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الذي يعتبر الأكبر في القطاع، سيدفن 100 جثة في مقبرة جماعية كإجراء طارئ بعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بجثث القتلى.