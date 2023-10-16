حزب قوة الشعب يقرر دعم رئيسه كيم كي هيون رغم الخسارة في الانتخابات الفرعية

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قرر حزب قوة الشعب الحاكم عدم إقالة رئيسه الحالي "كيم كي هيون" رغم هزيمة مرشح الحزب في الانتخابات التكميلية الأخيرة لاختيار رئيس منطقة "كانغ صو" في سيول، يوم الأربعاء الماضي.وعقد حزب قوة الشعب اجتماعا عاما للنواب بعد ظهر أمس الأحد لمناقشة إجراءات الإصلاح بعد أن خسارة مرشحه "كيم تيه اوه" خسارة كبيرة أمام مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جين كيو هون" في الانتخابات التي اعتبرت بمثابة اختبار لمعنويات الناخبين قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم.وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "يون جيه أوك" في تصريحات للصحفيين إن الحزب قرر احترام المشاعر العامة التي تم نقلها من خلال الانتخابات الفرعية، والتوصل بسرعة إلى إجراءات للتغيير والإصلاح، مع الاحتفاظ برئيس الحزب في منصبه. كما قرر حزب قوة الشعب تشكيل لجنة للإصلاح وفريق للتخطيط للانتخابات العامة.ومن جانبه تعهد رئيس الحزب بتعزيز التواصل بين الحزب والحكومة وإيصال صوت الشعب إلى الحكومة بوضوح دون أي حذف أو إضافة. وقال "كيم" للنواب المشاركين في الاجتماع إنه سيراهن بمسيرته السياسية في الانتخابات العامة العام القادم.