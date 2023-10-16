كبار المبعوثين النوويين من كوريا والولايات المتحدة واليابان يجتمعون في إندونيسيا

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من المقرر أن يعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال هذا الأسبوع، لمناقشة تنسيق الرد على التهديدات الكورية الشمالية والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، فإن كبير المبعوثين النوويين "كيم غُن" سيجتمع مع نظيريْه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "هيرويوكي نامازو"، المعين حديثا، يومي الاثنين والثلاثاء، في أول اجتماعات من نوعها منذ ثلاثة أشهر.وتأتي هذه الاجتماعات بعد أن قال البيت الأبيض الأمريكي يوم الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تكون قد أرسلت معدات عسكرية وذخائر إلى روسيا، كما تم نشر معلومات مخابراتية ذات صلة.ومن المقرر أن يتبادل المسؤولون الثلاثة التقييمات حول الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، والذي أصبح أكثر خطورة وسط مؤشرات على تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، فضلا عن اعتماد كوريا الشمالية لتعديل دستوري يكرس سياستها بشأن القوة النووية.وخلال الاجتماعات، يخطط المسؤول الكوري الجنوبي لمناقشة تدابير الرد على صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات.