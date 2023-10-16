سفير كوريا الجنوبية في واشنطن يحذر من نقل تكنولوجيا عسكرية روسية لكوريا الشمالية

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الولايات المتحدة أبلغت سيول بنقل الأسلحة الأخير بين كوريا الشمالية وروسيا قبل أن يعلن البيت الأبيض عن التفاصيل يوم الجمعة الماضي.وأدلى السفير "تشو" بهذه التصريحات خلال مراجعة برلمانية أجريت في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن عندما سئل عما إذا كانت الحكومة قد تبادلت المعلومات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة.وكان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا الشهر الماضي لاستخدامها في أوكرانيا. وقال السفير تشو إن سلطات المخابرات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري مشاورات وثيقة بشأن صفقات الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو، وأضاف أن الاتصالات جارية بشأن التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض أيضا.وعندما سئل عن احتمال تقديم روسيا مساعدات عسكرية لكوريا الشمالية مقابل شحنة الأسلحة، قال تشو إن كوريا الجنوبية تتوقع من روسيا أن تتصرف بحكمة كقوة كبرى فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، محذرا من أنها إذا اتخذت مثل هذه الخطوة فإن ذلك سيتطلب قرارا خطيرا من سيول.