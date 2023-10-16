تمديد تخفيضات ضريبة الوقود حتى نهاية العام

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تقرر تمديد تخفيضات ضريبة الوقود في كوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية أكتوبر الجاري، وذلك حتى نهاية هذا العام.وأعلن وزير المالية "تشو كيونغ هو" هذه الخطوة خلال اجتماع طارئ مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين، حيث قال إن المخاطر في قطاع الطاقة وسلاسل التوريد قد تزيد مرة أخرى بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأضاف الوزير "تشو" أنه على الرغم من أن ذلك الصراع المسلح قد أدى إلى زيادة تقلبات أسعار النفط العالمية، إلا أن تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة في كوريا والسوق المالية والاقتصاد الحقيقي يعتبر محدودا.لكن وزير المالية أشار أيضا إلى وجود مخاوف من أن تقفز أسعار النفط، الأمر الذي سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية اعتمادا على التطورات.وتعهد الوزير "تشو" بتعزيز الرقابة على السوق المالية والاقتصاد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند الضرورة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.