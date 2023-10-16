كوريا الجنوبية وبريطانيا تمددان التجارة بدون تعريفة جمركية لمدة عامين

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية لتمديد فترة الرسوم الجمركية المنخفضة أو المعدومة على التجارة الثنائية لمدة عامين حتى عام 2025.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن انتهاء الفترة سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى كوريا الجنوبية، مثل السيارات والمنتجات الغذائية والمشروبات، اعتبارا من الأول من يناير.وقال وزير التجارة الدولية البريطاني "نايجل هادلستون" إن تمديد فترة الإعفاء الجمركي من شأنه أن يوفر جوا مريحا للشركات، ووصف هذا القرار بأنه "أخبار رائعة" للشركات البريطانية التي يمكنها الاستمرار في بيع بضائعها بثقة في كوريا الجنوبية.ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين حوالي 18 مليار جنيه إسترليني، أي 29.6 تريليون وون، وسوف يبدأ الجانبان محادثات في وقت لاحق من هذا العام بشأن اتفاق تجاري جديد، حيث إن كوريا الجنوبية هي سابع أكبر سوق للصادرات البريطانية.ومع تحول التجارة إلى أن تكون كوريا ثالث أكبر مورد للسيارات الأجنبية في بريطانيا، قال رئيس الهيئة التجارية لصناعة السيارات البريطانية "مايك هاوز" إن فرض تعريفات جديدة سيكون أمرا سيئا لكلا الجانبين. وأعرب عن أمله في رؤية بداية للمفاوضات والإبرام السريع لاتفاق تجاري جديد يوفر المزيد من الفوائد لقطاعات السيارات في البلدين، وخاصة في السيارات الكهربائية والتكنولوجيا ذات الصلة.