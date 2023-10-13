كوريا والإمارات تستكملان المفاوضات حول اتفاقية التجارة الثنائية

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اختتمت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة المفاوضات حول توقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة.جاء ذلك في بيان مشترك تم توقيعه في اجتماع بين وزير التجارة الكورية "آن دوك غون" ووزير التجارة الخارجية الإماراتي "ثاني بن أحمد الزيودي" أول من أمس السبت في سيول.الجدير بالذكر أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة هي نوع من اتفاقيات التجارة الحرة تقضي بتعزيز وتوسيع التبادل والتعاون الشامل في مختلف المجالات، إلى جانب فتح المزيد من أسواق السلع والخدمات لكل طرف من الطرفين.وبموجب الاتفاقية المبرمة، ستلغي كوريا التعريفات الجمركية المطبقة على 92.8% من السلع المستوردة من الإمارات في غضون 10 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما سيتم إلغاء التعريفات الجمركية الإماراتية المطبقة على 91.2% من السلع المستوردة من كوريا.كما سيتم فتح الأسواق لألعاب الكمبوتر والخدمات الطبية والصناعات الترفيهية والإنشائية بين الجانبين.وقد اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الطاقة والمصادر الطبيعية والاقتصاد الحيوي.وكان البلدان قد بدآ في إجراء مفاوضات حول توقيع الاتفاقية بعد أن قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة للإمارات في شهر يناير الماضي.وأعربت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية عن تطلعاتها لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز الاستقرار بشأن تقدم الشركات الكورية إلى السوق الإماراتية، ودعم الشركات الكورية في التقدم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتخطط الحكومة الكورية لتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي في غضون النصف الأول من العام القادم، لتدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.