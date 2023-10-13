رصد تحركات لنقل بضائع ضخمة في ميناء ناجين الكوري الشمالي

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تم رصد تحركات لنقل كميات ضخمة من البضائع في ميناء ناجين الكوري الشمالي الذي وصفته الحكومة الأمريكية بأنه موقع لتجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأوضح تقرير بثه راديو صوت أمريكا أن الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن 4 سفن كبيرة قد رست مؤخرا في ميناء ناجين الكوري الشمالي، وتوضح صورة منها تم التقاطها يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري، إلى أن سفينة يصل طولها إلى 110 أمتار ترسو على رصيف من أرصفة ميناء ناجين الثلاثة.وقد رست 4 سفن كبيرة يتجاوز طول كل منها 100 متر في هذا الرصيف خلال الفترة من أواخر شهر أغسطس وحتى منتصف أكتوبر، وهو ما نادرا ما حدث في السنوات الأخيرة.وقال راديو صوت أمريكا إن نتائج تحليل الصور تفيد بأنه تم رصد تحركات 4 سفن كبيرة على الأقل ونقل مئات من الحاويات في الرصيف المذكور خلال الـ40 يوما الماضية.وكان البيت الأبيض الأمريكي قد وصف هذا الميناء كموقع لتجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وقال الباحث في معهد أبحاث التوحيد في كوريا الجنوبية "تشو هان بوم" إن هناك احتمالا بأن يكون قد تم توقيع اتفاقية لتزويد روسيا بذخائر كورية شمالية بعد زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي، وأن بيونغ يانغ بدأت تزويد موسكو بها بشكل فعلي، بعد القمة الروسية الكورية الشمالية الأخيرة.