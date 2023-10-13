اليابان تشكر كوريا الجنوبية على المساعدة في إجلاء رعاياها من إسرائيل

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن اليابان شكرت كوريا الجنوبية على المساعدة في إجلاء رعاياها من إسرائيل باستخدام طائرة نقل عسكرية.وأضافت أن وزيرة الخارجية اليابانية "كاميكاوا يوكو" قدمت الشكر في محادثة هاتفية مع نظيرها الكوري "بارك جين" أمس الأحد، إلى كوريا الجنوبية على المساعدة في إجلاء 51 من الرعايا اليابانيين من إسرائيل على متن طائرة عسكرية كورية.وأكدت الوزيرة اليابانية "يوكو" أن طوكيو مستعدة لتقديم مساعدات لكوريا الجنوبية إذا حدثت أوضاع مماثلة في المستقبل، واتفقت مع نظيرها الكوري "بارك" على التعاون الوثيق بين البلدين في حماية حياة وسلامة مواطني البلدين المقيمين في الخارج.وقد وصلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار سيول في مدينة صونغ نام عائدة من إسرائيل، وعلى متنها 220 شخصا، منهم 163 من الكوريين، و51 من اليابانيين، و6 من سنغافوره.