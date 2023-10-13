قاذفة أمريكية من طراز بي-52 تهبط لأول مرة في قاعدة جوية كورية

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من المقرر أن تهبط قاذفة أمريكية من طراز "بي-52" لأول مرة في قاعدة جوية كورية في غضون هذا الأسبوع.وقال مصدر في الجيش الكوري اليوم الاثنين إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستعلن قريبا وصول القاذفة إلى كوريا الجنوبية.وعلى الرغم من أن القاذفة "بي- 52" قد حلقت مرات عديدة من قبل في أجواء شبه الجزيرة الكورية، ضمن مشاركتها في التدريبات المشتركة مع سلاح الجو الكوري، إلا أنه من غير المعتاد أن تهبط في قاعدة جوية كورية.ويمكن تفسير هبوط القاذفة الأمريكية من طراز "بي- 52" القادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة جوية كورية، على أنه رسالة تحذير ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتصاعدة.وفي السياق نفسه، قالت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في بيان صحفي إنه القاذفة "بي-52" ستحلق مرتين في أثناء زيارتها لكوريا الجنوبية، بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف بين سيول وواشنطن، وكذلك معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.وأضافت أن زيارة القاذفة لكوريا الجنوبية تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة المستمر بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.