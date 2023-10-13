وزير الخارجية يلتقي مع المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أشاد وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بالتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، معربا عن أمله في تنشيط التعاون بين البلدين في القضايا المتعلقة ذات الصلة.جاء ذلك خلال لقائه مع "جولي تيرنر" المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، حيث أضاف أن المواطنين الكوريين الشماليين يرغبون في العيش في مجتمع لا يجوعون فيه، ولا يموت جيرانهم، ولا يضطرون إلى التجسس على بعضهم البعض.وأكد الوزير "بارك" على أهمية توضيح الموقف الداعي إلى ضمان الحرية الأساسية للمواطنين الكوريين الشماليين بالتعاون مع المجتمع الدولي.وأعرب عن أمله في إجراء مناقشات معمقة بين البلدين تتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بمناسبة تولي "تيرنر" منصبها.ومن جانبها قالت "تيرنر" إنها سوف تتعاون مع حكومة كوريا الجنوبية من أجل تحقيق تحسن جوهري في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وكانت تيرنر قد تولت منصبها يوم الجمعة الماضي.