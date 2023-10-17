إسرائيل تنفي وقف إطلاق النار في غزة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي

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نفت إسرائيل تقريرا نشرته وكالة رويترز أفاد بأنها اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف إطلاق النار في جنوب قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات وإجلاء الأجانب.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إنه لا توجد حاليا أي هدنة أو اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب.وقالت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين إنه سيتم فتح الحدود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.لكن بعض الشهود قالوا إن المعبر لم يُفتح كما قالت حركة حماس أيضا إنها لم تتلق أي معلومات في هذا الشأن.ومع استعداد إسرائيل لشن غزو بري، سعت الولايات المتحدة إلى إعادة فتح معبر رفح، الواقع بين مصر وغزة، للمساعدة في إجلاء المدنيين.