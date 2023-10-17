كيشيدا يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا إلى ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل. وقالت وكالة أنباء كيودو اليوم الثلاثاء إن كيشيدا أرسل قربان "ماسا كاكي" باسمه كرئيس للوزراء في وقت سابق من اليوم بمناسبة بداية مهرجان الخريف للضريح.ولم يقم كيشيدا بزيارة الضريح شخصيا منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، وبدلا من ذلك أرسل قرابين طقوس للمهرجانات نصف السنوية في الربيع والخريف.وقد زار وزير الاقتصاد الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" الضريح بنفسه وقدم قربانا أمس الاثنين، قبل يوم واحد من مهرجان الخريف.ويعتبر هذا الضريح، الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين ويضم رفات 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني، وغالبا ما تحتج كوريا الجنوبية والصين المجاورتان على زيارات القيادات اليابانية له.