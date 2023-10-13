كوريا والولايات المتحدة واليابان تنشئ خطا ساخنا للاتصالات الثلاثية

Photo : YONHAP News

أنشأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خطا ساخنا للاتصالات الثلاثية وفقا لما تم الاتفاق عليه في القمة بين قادة الدول الثلاث في أغسطس الماضي.وصرح مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية لوكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين بأنه تم إنشاء خط ساخن بين الدول الثلاث، كما أكمل الفنيون الاختبارات ذات الصلة.ويربط هذا الخط الساخن بين مجالس الأمن القومي في الدول الثلاث، مما يتيح الاتصال الصوتي والمرئي في أي وقت بين قادتها وكبار المسؤولين الأمنيين فيها. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تسعى كوريا الشمالية والصين إلى الاستفادة من التغييرات الأخيرة في الوضع العالمي مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من خلال الانخراط في استفزازات.وكان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي قد قال الأسبوع الماضي إن الجهود جارية لتحسين قدرات الاتصال الثلاثي لضمان الوصول المنتظم وفي الوقت المناسب والمتكرر إلى خطوط آمنة للاتصالات الصوتية والمرئية.وجاء ذلك بعد أن عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قمة ثلاثية في أغسطس في المنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد، حيث اتفقوا على "الالتزام بالتشاور" مع بعضهم البعض في حالة وجود تهديد مشترك.