أسعار الصادرات والواردات الكورية ترتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار الواردات الكورية 139.67 نقطة في سبتمبر، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بالشهر الأسبق، ليرتفع للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس ليصل إلى 119.56 نقطة خلال الشهر الماضي.وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 8.9%، بينما انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9.6%.وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع مؤشري الأسعار، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 7.9%، من 86 دولارا أمريكيا و46 سنتا للبرميل في أغسطس، إلى 93 دولارا و25 سنتا. للبرميل في سبتمبر.