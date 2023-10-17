كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من رد كاسح على التحريض النووي

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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها السبب في تفاقم الوضع الدولي من خلال نشر أصول نووية في شبه الجزيرة الكورية، محذرة من "رد كاسح وحاسم" على أي محاولة لإثارة حرب نووية. وأصدر "كيم كوانغ ميونغ" الباحث في معهد نزع السلاح والسلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، هذا التحذير في مقال نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء.واعترض كيم على تقرير صدر مؤخرا عن لجنة الوضع الاستراتيجي التابعة لمجلس النواب الأمريكي، والذي أشار إلى مخاطر تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرات نووية. واستنكر كيم مثل هذا الحديث عن التهديدات النووية الكورية الشمالية ووصفه بأنه مخادع، وانتقد الولايات المتحدة لتعمدها زيادة التوتر من خلال نشر أصول استراتيجية نووية في النقاط الساخنة العالمية، بما في ذلك شمال شرق آسيا، وتوفير المعدات العسكرية المتطورة لحلفائها.وحذر الباحث من أن كوريا الشمالية سترد باستراتيجية رد ساحقة وحاسمة على المحاولات التعسفية التي تقوم بها قوى معادية لإثارة حرب نووية، وأضاف أن كوريا الشمالية، باعتبارها دولة نووية مسؤولة، ستفي بمهاماتها في حماية السلام والأمن في المنطقة والعالم.