تقرير يقول إن شحنات الأسلحة الكورية الشمالية لروسيا بدأت في منتصف أغسطس

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توقع تقرير لمعهد بريطاني أن تكون كوريا الشمالية قد بدأت بإرسال أسلحة إلى روسيا في منتصف أغسطس الماضي، أي قبل شهر من القمة بين زعيميْ البلدين.ونقلا عن صور التقطتها أقمار اصطناعية جديدة وحللها المعهد الملكي للخدمات المتحدة الذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الاثنين إن سفينتين روسيتين قامتا بما لا يقل عن خمس رحلات ذهابا وإيابا بين ميناء "ناجين" في شمال شرق كوريا الشمالية، وميناء "دوناي" في أقصى شرق روسيا، في الفترة من منتصف أغسطس وحتى يوم السبت الماضي.وتوقعت الصحيفة أنه من خلال تلك الرحلات تم شحن مئات الحاويات، التي ربما تحمل ذخيرة لحرب روسيا في أوكرانيا.واستند هذا الافتراض إلى حقيقة أن تلك الشحنات تزامنت مع التوسع السريع في مستودع للذخيرة في بلدة "تيخوريتسك" في جنوب غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، والذي امتلأ بصناديق الذخيرة في الأسابيع الأخيرة.ويؤكد التقرير ادعاء البيت الأبيض الأخير بأن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا الشهر الماضي لاستخدامها في أوكرانيا.