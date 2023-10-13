افتتاح حوار سيول الدفاعي لعام 2023

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افتتح اليوم حوار سيول الدفاعي لعام 2023، الذي تعقده وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في أحد الفنادق في العاصمة سيول، ويستمر 3 أيام.تجدر الإشارة إلى أن حوار سيول الدفاعي انطلق أول مرة في عام 2012 من أجل المساهمة في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وتوثيق التعاون الأمني في المنطقة.ويعقد حوار هذا العام تحت عنوان "التعاون والتضامن تجاه الحرية والسلام والازدهار"، ويستهدف إيجاد سبل للاستجابة المشتركة من قبل المجتمع الدولي إزاء التغيرات الأمنية العالمية المتسارعة، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والمنافسة الاستراتيجية بين الدول الرئيسية، والتهديدات الأمنية غير التقليدية مثل تغير المناخ، والحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ويشارك في حوار هذا العام حوالي 800 شخصية ذات صلة من 56 دولة ومنظمتين دوليتين، من بينهم وزراء من 5 دول، هي: أستراليا وماليزيا ومنغوليا وبروناي وفيجي.ومن الجانب الياباني سيشارك نائب وزير الدفاع "سيريجاوى كيوشي" وسوف يعقد مباحثات مع نظيره الكوري "شين بوم تشول". أما من الجانب الأمريكي فيشارك قائد القوات المشتركة الكورية الأمريكية "بول لاكاميرا"، وسفير الولايات المتحدة لدى كوريا "فيليب غولدبرغ"، والنائبة السابقة لوكيل وزارة الدفاع لسياسات الدفاع النووي والصاروخي "إلين بيرن".ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح غدا الأربعاء بدءا بخطاب افتتاحي لوزير الدفاع "شين وان شيك"، ثم خطاب ترحيبي من عمدة سيول "أوه سيه هون"، وخطاب تهنئة من مدير مكتب الأمن القومي "جو تيه يونغ"، وكلمة للأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون".وسوف تتناول الجلسة العامة عددا من القضايا الأمنية المهمة بما في ذلك التهديد النووي الكوري الشمالي واستجابة المجتمع الدولي والحرية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتغيرات في البيئة الأمنية العالمية، وتدابير التعاون الدولي.بالإضافة إلى ذلك، ستناقش أربع جلسات خاصة القضايا الحالية مثل الأمن البحري، وصناعة الدفاع، والاستخدام العسكري لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذكرى السبعين للهدنة.وبعد ظهر اليوم سيقام كل من منتدى مجموعة العمل السيبراني ومنتدى مجموعة عمل الأمن الفضائي.وسوف يحضر منتدى مجموعة العمل السيبراني حوالي 180 شخصية رئيسية في مجال الدفاع والأمن السيبراني من 30 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ومنظمة حلف شمال الأطلنطي.أما موضوع منتدى مجموعة عمل الأمن الفضائي فهو "ضمان الأنشطة الفضائية المستدامة وتطوير أمن الفضاء والتعاون الدفاعي في مجال الفضاء". ومن المقرر أن يشارك في المنتدى حوالي 150 خبيرا حكوميا وخاصا من 37 دولة، بما في ذلك كوريا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند.