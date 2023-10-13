عقد مراسم للتذكير بضحايا حادث إي تيه وان

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سيتم عقد مراسم خاصة بمناسبة مرور عام على حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان" في سيول يوم 29 أكتوبر من العام الماضي.وإحياء لذكرى الضحايا الذين بلغ عددهم 159، من المقرر أن تتجمع عائلات الضحايا أمام ساحة سيول لوضع أكاليل من الزهور.وقد أعلنت مجموعة عائلات الضحايا ومجموعة مدنية عن تنظيم أسبوع خاص لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحادث حتى يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقررت المجموعتان إقامة حفل تأبيني كل مساء، وقضاء بعض الوقت مع المواطنين من خلال عروض وثائقية ولقاءات حوارية شبابية وغيرها خلال هذه الفترة.وبهذه المناسبة حثت أسر الضحايا البرلمان مرة أخرى على تمرير قانون خاص بذلك الحادث، حيث إن القانون الخاص الذي تم تمريره في شهر أغسطس الماضي بواسطة لجنة الإدارة العامة والسلامة البرلمانية لم تراجعه اللجنة القضائية بعد.ومن ناحية أخرى، يتم في موقع الحادث حاليا إنشاء طريق للذكرى والسلامة، وقال عمدة سيول "اوه سيه هون" إن البلدية تعمل على بناء هذا الطريق تلبية لإرادة عائلات الضحايا.