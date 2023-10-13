افتتاح معرض سيول الدولي لصناعات الطيران والفضاء والدفاع

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افتتح اليوم معرض سيول الدولي لصناعات الطيران والفضاء والدفاع لعام 2023.وقبل افتتاح المعرض تم الكشف عن الطائرة المقاتلة الكورية الأسرع من الصوت "كي إف 21" لأول مرة أمام الجمهور.يوتم عقد هذا المعرض لأول مرة منذ عامين بحضور حوالي 550 شركة من مختلف دول العالم، ليصبح الأكبر حجما في تاريخه.وبالإضافة إلى الطائرة "كي إف 21"، سيتم عرض الطائرة المقاتلة "كي إف 16" التي تعد حاليا من أهم الطائرات المقاتلة لدى القوات الجوية الكورية الجنوبية، وطائرة النقل متعددة الأغراض للتزود بالوقود جوا "سيغنوس"، والتي تم استخدامها مؤخرا خلال عملية إجلاء المواطنين الكوريين من إسرائيل.كما يتم عرض عدد كبير من المعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات الاستطلاع "يو - 2" التي تقوم بالاستطلاع على ارتفاعات تتجاوز 20 ألف متر.واحتفالا بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين كوريا والولايات المتحدة، زاد الجيش الأمريكي بشكل كبير من عدد الأسلحة التي يشارك بها هذا العام، بما في ذلك الطائرة رابتور إف 22 التي تعد أقوى طائرة مقاتلة في العالم.ومن المقرر أيضا أن تصل إإلى كوريا خلال فترة المعرض القاذفة الاستراتيجية الأمريكية بي -52 القادرة على حمل أسلحة نووية، وسوف تهبط في قاعدة جوية محلية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها هذه الطائرة على الأراضي الكورية على الرغم من أنها كانت قد شاركت في التدريبات المشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يُفسّر بأنه رسالة تحذير ضد التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.وسوف يستمر المعرض حتى يوم الأحد القادم.ويمكن للجمهور زيارته يومي السبت والأحد فقط.