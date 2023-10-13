الرئيس يون يقول إن صناعة الدفاع الكورية تكتب تاريخا جديدا

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن صناعة الدفاع الكورية تكتب تاريخا جديدا، وتعهد بأن يدعم نمو صناعة الدفاع بفعالية.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس يون في حفل افتتاح معرض سيول الدولي لصناعات الطيران والفضاء والدفاع" في مطار سيول في منطقة صونغ نام اليوم، حيث قال إن كوريا الجنوبية تطورت لتنتج وتصدّر طائرات مقاتلة متقدمة بمفردها حاليا بعد أن كانت تعتمد على المساعدات الواردة من الخارج.وأشار الرئيس يون إلى أن صناعة الدفاع هي "صناعة استراتيجية وطنية تدعم الأمن والاقتصاد"، مشيرا إلى أن "التعاون في صناعة الدفاع يتوسع حاليا إلى ما هو أبعد من مجرد تصدير الأسلحة، ليشمل توريد المعدات وقطع الغيار والتعليم والتدريب والبحث والتطوير المشترك".كما أوضح أن حكومته تعمل على تحسين القدرة التنافسية الكورية على المستوى العالمي من خلال إنشاء نظام بيئي يسمح لصناعة الدفاع المحلية أن تستمر في النمو، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدفاعية والفضائية الكورية.وأضاف أن كوريا سوف تتشارك بخبرتها في نمو صناعة الدفاع مع الدول الصديقة من أجل إرساء نظام تعاون أمني في صناعة الدفاع.