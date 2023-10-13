كوريا تشارك في أعمال منتدى الحزام والطريق الصيني

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سيحضر وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية الكوري الجنوبي "جو سُنغ هوان" أعمال الدورة الثالثة لقمة الحزام والطريق للتعاون الدولي التي ستعقد احتفالا بمرور 10 أعوام على انطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، التي تعتبر من أهم السياسات الخارجية الصينية .وقال مسؤول في المكتب الرئاسي في سيول اليوم للكي بي إس، إن الوزير جو سيحضر أعمال المنتدى من أجل التعرف على القضايا الراهنة ومضامين المناقشات في المنتدى، مشيرا إلى أن كوريا تتشارك البحر الغربي مع الصين.ويعتزم الوزير الكوري حضور منتدى التعاون البحري بين منتديات اللجان الفرعية الستة المنعقدة على هامش منتدى القمة، ولكن لن يكون برفقته مسؤولون من الوزارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية.ويتم تفسير قرار كوريا بالمشاركة في منتدى الحزام والطريق على أنه ضمن مساعيها لعقد قمة ثلاثية تشمل أيضا الصين واليابان خلال هذا العام، إلى جانب الوضع في الاعتبار اتجاه التحسن في العلاقات الكورية الصينية، بما في ذلك المباحثات الأخيرة بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس مجلس الوزراء الصيني "لي تشانغ"، ومباحثات رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" والرئيس الصيني "شي جين بينغ".ويعقد منتدى الحزام والطريق هذا العام للمرة الثالثة بعد انعقاده في عامي 2017 و2019، وسوف تستمر أعماله لمدة يومين في العاصمة الصينية "بكين" بحضور أكثر من 4 آلاف خبير ومسؤول من 140 دولة و30 منظمة دولية.الجدير بالذكر أن مباردة الحزام والطريق هي إحدى أبرز السياسات الخارجية الصينية التي تسعى إلى إنشاء شبكة اقتصادية وأمنية ردا على قيود الولايات المتحدة، وذلك من خلال بناء طريق حرير بري يربط الصين بآسيا الوسطى وأوربا، وطريق حرير بحري يربط جنوب الصين بالمحيط الهندي وأفريقيا.