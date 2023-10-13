وزير الدفاع الكوري يجتمع مع مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية

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اجتمع وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" أمس الثلاثاء في سيول مع مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية "خالد بن حسين البياري" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور معرض سيول الدولي للصناعات الدفاعية والفضاء لعام 2023، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بتوسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية.وخلال الاجتماع، قال الوزير الكوري "شين" إن المملكة العربية السعودية تعد دولة شريكة استراتيجية لكوريا الجنوبية، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي يتم تعزيزها من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى، وبالتعاون الوثيق الذي يتم تحقيقه في مختلف المجالات.وقدم الوزير "شين" شرحا للجانب السعودي عن أنظمة الأسلحة الكورية التي يتم عرضها في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع ، معربا عن أمله في أن تسهم الصناعة الدفاعية الكورية المتميزة في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.ومن جانبه، أعرب مساعد وزير الدفاع السعودي "البياري" عن أمله في التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية لإنجاح رؤية 2030 في السعودية، داعيا إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي لتشمل مجالات أخرى، منها التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الدفاعية المتطورة.