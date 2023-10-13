كوريا تعرب عن أسفها للزيارة البرلمانية الجماعية اليابانية لضريح ياسكوني

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أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا اليوم الأربعاء أعربت فيه الاستياء والأسف الشديدين إزاء الزيارة الجماعية التي قام بها برلمانيون يابانيون لضريح ياسكوني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في البيان إن الحكومة الكورية تشعر بالأسف لإرسال الساسة اليابانيين قرابين أو القيام بزيارات لضريح ياسكوني الذي يعد رمزا للحروب العدوانية اليابانية السابقة، كما توجد فيه مقبرة لمجرمي الحرب.وأضاف أن الحكومة الكورية تحث الشخصيات المسؤولة في اليابان على النظر مباشرة إلى التاريخ وإظهار انعكاس حقيقي وتوبة عن الماضي، والمساهمة في تنمية العلاقات الكورية اليابانية لتمضى قدما نحو المستقبل.وكانت مجموعة من البرلمانيين اليابانيين من المعسكرين الحاكم والمعارض قد قاموا بزيارة لضريح ياسكوني صباح اليوم الأربعاء.كما أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا أمس الثلاثاء إلى الضريح بمناسبة مهرجان الخريف هناك.