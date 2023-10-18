الحكومة الكورية تمدد تخفيضات الضرائب على الوقود حتى نهاية العام

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ستصدر الحكومة الكورية إشعارا مسبقا بمراجعات المراسيم التنفيذية ذات الصلة بتمديد تخفيضات الضرائب على الوقود، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية هذا الشهر، وذلك لمدة شهرين إضافيين.وأعلنت وزارة المالية أمس الثلاثاء أنها ستصدر إشعارا مسبقا بمراجعات المراسيم التنفيذية اليوم الأربعاء.وسوف يتم إجراء تعديلات على قانون الضرائب على النقل والطاقة والبيئة بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي لقانون ضريبة الاستهلاك الفردي. ونتيجة لذلك، سيظل التخفيض قائما على ضريبة الوقود بنسبة 25% على البنزين و37% على الديزل وغاز البترول المسال.وقالت الوزارة إنها قد وضعت في الاعتبار عند اتخاذ القرار الأخير حالة عدم اليقين المتزايدة في أسعار النفط في الداخل والخارج نتيجة للتخفيضات الممتدة في إنتاج النفط في السعودية وروسيا، وعدم الاستقرار السياسي الأخير في الشرق الأوسط.وتخطط الحكومة الكورية لتنفيذ تلك التعديلات اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم.