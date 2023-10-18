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الاقتصادية

الولايات المتحدة تشدد القيود على صادرات الرقائق المتعلقة بالصين

Write: 2023-10-18 11:40:51

الولايات المتحدة تشدد القيود على صادرات الرقائق المتعلقة بالصين

Photo : YONHAP News

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض قيود جديدة على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء إنها ستمنع الصين من شراء إصدارات أبطأ من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة الأمريكية التي كان مسموحا بها سابقا.

وأعلنت الوزارة أيضا أن تصدير أشباه الموصلات ومعدات صناعة الرقائق الأمريكية إلى الشركات التي لديها شركة أم في الصين وماكاو وحوالي 20 دولة، سيتم حظره بموجب حظر الأسلحة الأمريكي في محاولة لسد الثغرات في ضوابط التصدير السابقة.

وتم اتخاذ القرار أيضا بتوسيع متطلبات الترخيص لصادرات الرقائق المتقدمة إلى 40 دولة تمثل مخاطر في التحويل إلى الصين.

وقد أضافت واشنطن أيضا 13 شركة صينية إلى قائمة مكتب الصناعة والكيانات الأمنية، مما يجعلها خاضعة لمتطلبات الترخيص الصارمة والتدقيق المكثف.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" إن القواعد المحدثة ستزيد من فعالية ضوابط التصدير الأمريكية وستغلق مسارات التهرب من القيود.
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