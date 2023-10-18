سيول وواشنطن وطوكيو تشجب التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا

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انتقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة، تقديم كوريا الشمالية معدات عسكرية لروسيا، وزيادة التعاون العسكري بين البلدين.جاء ذلك في لقاء بين كبير المبعوثين النوويين الكوريين "كيم غُن" ونظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "هيرويوكي نامازو"، في السفارة الأمريكية في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، أمس الثلاثاء.وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع، قال المبعوث الأمريكي إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية من خلال إطالة أمد الحرب الوحشية في أوكرانيا.وأعرب المسؤول الأمريكي عن قلقه العميق إزاء ما تقدمه موسكو لبيونغ يانغ في المقابل، وقال إن هذا التعاون العسكري الموسع يقوض نظام منع الانتشار العالمي ويهدد الاستقرار والأمن.وندد المبعوث الكوري الجنوبي أيضا بالتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، محذرا من أنه لن يكون هناك أي تردد في إجبارهما على دفع ثمن هذا الانتهاك. وأضاف أن كوريا الشمالية تواصلت مع روسيا سعيا إلى التخفيف من أزمتها الخطيرة، وحذر بيونغ يانغ من أنها لن تنجح أبدا في ذلك، ولن يكون أمامها إلا أن تدرك أن إرادة المجتمع الدولي لإخلائها من الأسلحة النووية أقوى من طموحاتها النووية.