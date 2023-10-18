الأطباء يحذرون من معركة مكثفة ضد زيادة حصص طلاب الطب

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حذرت نقابات الأطباء في كوريا الجنوبية من شن معركة مكثفة ضد خطة الحكومة لزيادة الحصة السنوية للالتحاق بكليات الطب، دون الرجوع إليها. وأصدرت الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر مجموعة للأطباء في كوريا، ذلك التحذير في بيان أصدرته بعد عقد اجتماع طارئ مع جمعيات أخرى في سيول مساء أمس الثلاثاء.وحث البيان الحكومة على الوفاء بالوعد الذي قطعته في عام 2020 بالتشاور مع المجموعة بشأن هذه القضية وعدم فرض السياسات ذات الصلة من جانب واحد، مشددا على أنه يجب الاستماع إلى أصوات المجتمع الطبي لإنتاج حلول فعالة وجوهرية للمشاكل التي تواجه البلاد في قطاع الخدمات الطبية الأساسية والإقليمية.وتصر مجموعات الأطباء على ضرورة إجراء مناقشات حول هذه المسألة من خلال الهيئة الاستشارية ذات الصلة بشأن القضايا الطبية.ومع ذلك، اتخذت الحكومة موقفا سلبيا تجاه مثل هذه المشاورات، حيث قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "تشو كيو هونغ" أمس إن الوزارة ورابطة الأطباء الكوريين عقدتا 14 جولة من المحادثات من خلال الهيئة الاستشارية ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضية الحصص. وشدد الوزير على أن الحكومة تعتقد أنها لا تستطيع تأجيل زيادة الحصص لفترة أطول في ظل النقص الخطير في عدد أطباء الأطفال وأطباء الطوارئ.