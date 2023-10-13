مجموعة من النواب اليابانيين تزور ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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قامت مجموعة من نواب البرلمان اليابانيين من مختلف الأحزاب بزيارة إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل، اليوم الأربعاء.ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، فإن أعضاء مجموعة حزبية من المعسكرين الحاكم والمعارض تقوم بزيارات دورية للضريح، قد ذهبوا في اليوم الثاني من مهرجان الخريف إلى ذلك الضريح، ونقلت الوكالة عن مسؤول في المجموعة قوله إن 80 سياسيا قد شاركوا في تلك الزيارة. وعادة ما تزور المجموعة ذلك الضريح في مهرجانات الربيع والخريف، وكذلك في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية يوم 15 أغسطس، لكنها أجلت تلك الزيارات خلال فترة جائحة كورونا، ثم استأنفتها منذ ديسمبر 2021 بعد توقف دام 26 شهرا.كما أرسل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قربان "ماسا كاكي" للضريح أمس الثلاثاء، باسمه كرئيس للوزراء، بمناسبة بداية مهرجان الخريف، كما فعل في المهرجانات نصف السنوية منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، بدلا من القيام بزيارة شخصية.ويعتبر ذلك الضريح، الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين ويضم رفات 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني ضد عدد من الدول الآسيوية، وغالبا ما تحتج كوريا الجنوبية والصين على زيارته بواسطة القيادات الرسمية اليابانية.