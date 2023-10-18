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الدولية

فيتش تبقي على تصنيف كوريا الجنوبية عند إيه إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة

Write: 2023-10-18 11:43:46

فيتش تبقي على تصنيف كوريا الجنوبية عند إيه إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة

Photo : YONHAP News

أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وزارة المالية الكورية إن وكالة فيتش أبقت على تصنيف كوريا عند رابع أعلى مستوى على جدول تصنيفاتها السيادية مع نظرة مستقبلية مستقرة لبقية العام، لتظل كوريا ثابتة عند نفس التصنيف منذ سبتمبر 2012، عندما تم ترقية تصنيفها الائتماني بمقدار درجة واحدة. وفي توضيح لأسباب هذا التقييم، قالت فيتش في تقرير أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية لديها موارد مالية خارجية قوية وأداء مرن للاقتصاد الكلي وصادرات ديناميكية.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى وجود بعض العوامل السلبية، مثل المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية والتحديات الهيكلية المرتبطة بشيخوخة السكان. ويضع هذا التصنيف كوريا الجنوبية في نفس الفئة مع كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وجمهورية التشيك والإمارات العربية المتحدة.
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