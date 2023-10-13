سيول وطوكيو تتفقان على تبادل المعلومات عن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

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اتفق المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والياباني على تبادل المعلومات حول التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، ومواصلة التنسيق الثنائي الوثيق.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الثلاثاء في مدينة جاكارتا عاصمة إندونيسيا بين المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم غُن" ونظيره الياباني "هيرويوكي نامازو".وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بتعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.كما اتفق الجانبان على أن يعملا بشكل مشترك للحصول على استجابة دولية موحدة في حالة إطلاق كوريا الشمالية ما تسميه بالقمر الاصطناعي مرة أخرى في أكتوبر الجاري رغم التحذيرات الدولية المتكررة.وشدد المسؤولان الكوري الجنوبي والياباني على أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا بحيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية، كما اتفقا في الرأي على ضرورة بذل جهود شاملة لدفع كوريا الشمالية نحو التخلى عن طموحاتها النووية والصاروخية، إلى جانب التعاون الوثيق لإلزام المجتمع الدولي بتنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيونغ يانغ.