سيول تكشف عن خطة أساسية جديدة للعلاقات بين الكوريتين في غضون هذا العام

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من المقرر أن تكشف حكومة كوريا الجنوبية عن خطة أساسية خمسية جديدة للعلاقات بين الكوريتين، في غضون هذا العام.جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الأربعاء للجنة تنمية العلاقات بين الكوريتين برئاسة وزير التوحيد الوطني "كيم يونغ هو".يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية تقوم بتحديث الخطة الأساسية لتنمية العلاقات بين الكوريتين مرة كل خمس سنوات، تنفيذا للقانون الخاص بتنمية العلاقات بين الكوريتين.وسوف تتضمن الخطة الأساسية الجديدة توجيهات لتنمية العلاقات بين الكوريتين ستنفذها الحكومة خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2027.وتهدف الخطة الأساسية المقترحة إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين الكوريتين، بناء على 5 مهام رئيسية و21 مشروعا تفصيليا.وتشمل المهام الرئيسية الخمس: نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين الكوريتين بناء على المبادئ، وحل قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والقضايا الإنسانية العالقة بين الكوريتين، وتعزيز تحليل المعلومات ذات الصلة بكوريا الشمالية، والاستعداد لتوحيد الكوريتين بالتعاون مع شعوب العالم والمجتمع الدولي.وقال وزير التوحيد الوطني "كيم" إن الحكومة سوف تواصل التبادلات والتعاون مع كوريا الشمالية لتحقيق التنمية متبادلة المنفعة، كما سترد في الوقت نفسه بحزم على أي استفزازات من قبل بيونغ يانغ.وأضاف أن سيول ستقدم المساعدات الإنسانية اللازمة لبيونغ يانغ بشكل شفاف وفعال بغض النظر عن الأوضاع السياسية، كما ستعمل بنشاط على إثارة القضايا الإنسانية، مثل قضية لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وقضية المختطفين والمعتقلين وأسرى الحرب، إلى جانب قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.