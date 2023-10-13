وزير الدفاع يؤكد أن كوريا الشمالية لن تستفيد من التطوير النووي

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" إن كوريا الشمالية لن تجني أي فائدة من تطويرها النووي، مشددا على ضرورة تذكير بيونغ يانغ بأنها ستكون معزولة عن المجتمع الدولي بسبب طموحاتها النووية.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "شين" في حفل افتتاح حوار سيول الأمني الثاني عشر اليوم الأربعاء، حيث قال إن كوريا الشمالية تعزز قدراتها النووية والصاروخية، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وأيضا في العالم أجمع.وأكد أن كوريا الجنوبية تقوم حاليا بتعزيز قدراتها الذاتية على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية على أساس مبدأ "السلام عن طريق القوة"، كما تعزز التعاون الأمني مع الدول الحليفة.وشدد الوزير "شين" على أهمية التعاون والتضامن بين دول العالم للتغلب على الأوضاع الأمنية الدولية المتقلبة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس.وقد بدأت وزارة الدفاع الكورية في تنظيم حوار سيول الأمني في عام 2012 للمساهمة في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وزيادة التعاون الأمني الإقليمي في المنطقة.