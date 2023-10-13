الرئيس يون يلتقي بالرؤساء السابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : KBS

التقى الرئيس "يون صوك يول" مع الرؤساء السابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء في سيول، حيث شدد على ضرورة إرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.وقال المكتب الرئاسي في بيان أصدره أمس إن "يون" التقى برئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة "هان صونغ سو" وكذلك مع "دينيس فرانسيس" الرئيس الحالي للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، و"جان كافان"، رئيس الدورة السابعة والخمسين.وشدد "يون" خلال الاجتماع على ضرورة توحيد موقف المجتمع الدولي في إرسال رسالة قوية إلى بيونغ يانغ مفادها أنه لن يتم التسامح مع تطوير أسلحتها النووية والصواريخ غير القانونية بأي حال من الأحوال.وقال "يون" إن كوريا الشمالية تنخرط باستمرار في مستوى غير مسبوق من الاستفزازات، وتهدد بشن هجمات نووية استباقية ضد كوريا الجنوبية.وأضاف المكتب الرئاسي أن وفد المجلس اتفق على وجهة النظر القائلة بأن تلك الاستفزازات يجب أن تُقابل برد صارم، وتعهد بتقديم الدعم النشط.