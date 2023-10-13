أمريكا تفرض عقوبات على 9 أفراد وكيان واحد مرتبط بحماس

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فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 9 أفراد وكيان واحد مرتبط بحركة حماس الفلسطينية، في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى تل أبيب لإظهار الدعم.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لحركة حماس، ومؤسسة وساطة مالية يقع مقرها في قطر ولها علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، وأحد القادة الرئيسيين في حركة حماس، وبورصة للعملات المشفرة في غزة ومشغلها.وقالت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" إن واشنطن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها في أعقاب "المذبحة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين، بمن في ذلك أطفال".وكانت عقوبات الأربعاء هي الأولى التي تعلنها الولايات المتحدة ضد حماس، منذ أن هاجمت الحركة إسرائيل يوم 7 أكتوبر.وفي يوم الأربعاء أيضا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 11 شخصا و8 كيانات وسفينة واحدة، في كل من إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا، لدعمهم البرامج الإيرانية المزعزعة للاستقرار، لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المقرر أن يصدر فيه قريبا قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تقييد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.