اليابان تعرض إحضار 20 كوريا على متن طائرات عسكرية من إسرائيل

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قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اليابانية عرضت إحضار 20 كوريا جنوبيا على متن طائرات عسكرية سترسلها لإجلاء رعاياها من إسرائيل.وقال مواطن كوري جنوبي مقيم في إسرائيل لقناة "كي بي إس" أمس الأربعاء إنه تم إبلاغهم من قبل السفارة بإخطار الحكومة اليابانية بشأن تسيير رحلات جوية خاصة لجهود الإخلاء.وينص هذا الإخطار على تاريخ وصول ومغادرة طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وكذلك المكان الذي ستهبط فيه، ويشير إلى أن الطائرات يمكن أن تستوعب 20 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد أسرهم.وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إجراء مماثل للطائرة العسكرية الكورية الجنوبية التي أقلت 51 مواطنا يابانيا، عندما أعادت 163 كوريا جنوبيا من إسرائيل يوم السبت الماضي.لكن وزارة الخارجية الكورية قالت إنها لا تستطيع تأكيد هذا التقرير.كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" في وقت سابق إن الحكومة اليابانية تدرس تعبئة طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء المواطنين اليابانيين من إسرائيل، وسط الصراع المتصاعد مع حماس.