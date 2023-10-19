الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

اليابان تعرض إحضار 20 كوريا على متن طائرات عسكرية من إسرائيل

Write: 2023-10-19 10:21:01

اليابان تعرض إحضار 20 كوريا على متن طائرات عسكرية من إسرائيل

Photo : YONHAP News

قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اليابانية عرضت إحضار 20 كوريا جنوبيا على متن طائرات عسكرية سترسلها لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

وقال مواطن كوري جنوبي مقيم في إسرائيل لقناة "كي بي إس" أمس الأربعاء إنه تم إبلاغهم من قبل السفارة بإخطار الحكومة اليابانية بشأن تسيير رحلات جوية خاصة لجهود الإخلاء.

وينص هذا الإخطار على تاريخ وصول ومغادرة طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وكذلك المكان الذي ستهبط فيه، ويشير إلى أن الطائرات يمكن أن تستوعب 20 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد أسرهم.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إجراء مماثل للطائرة العسكرية الكورية الجنوبية التي أقلت 51 مواطنا يابانيا، عندما أعادت 163 كوريا جنوبيا من إسرائيل يوم السبت الماضي.

لكن وزارة الخارجية الكورية قالت إنها لا تستطيع تأكيد هذا التقرير.

كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" في وقت سابق إن الحكومة اليابانية تدرس تعبئة طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء المواطنين اليابانيين من إسرائيل، وسط الصراع المتصاعد مع حماس.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;