الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

مصر توافق على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

Write: 2023-10-19 10:22:35

وافقت مصر على فتح معبر رفح للسماح بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية.

وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وافق على السماح بدخول ما يصل إلى 20 شاحنة محملة بإمدادات المساعدات إلى غزة، وذلك خلال محادثة هاتفية في أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة عودته من إسرائيل أمس الأربعاء.

ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، من المقرر أن تبدأ المساعدات في التحرك يوم الجمعة على أقرب تقدير.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والرئيس المصري "ناقشا التنسيق المستمر لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين"، كما اتفقا أيضا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصاعد الصراع الأخير وتهيئة الظروف "لسلام دائم وراسخ في المنطقة".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;