الدولية مصر توافق على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وافقت مصر على فتح معبر رفح للسماح بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية.



وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وافق على السماح بدخول ما يصل إلى 20 شاحنة محملة بإمدادات المساعدات إلى غزة، وذلك خلال محادثة هاتفية في أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة عودته من إسرائيل أمس الأربعاء.



ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، من المقرر أن تبدأ المساعدات في التحرك يوم الجمعة على أقرب تقدير.



وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والرئيس المصري "ناقشا التنسيق المستمر لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين"، كما اتفقا أيضا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصاعد الصراع الأخير وتهيئة الظروف "لسلام دائم وراسخ في المنطقة".