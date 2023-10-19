إصدار مذكرة احتجاز بحق كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كاكاو

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أصدرت محكمة في سيول أمر احتجاز بحق "بيه جيه هيون" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة التكنولوجيا العملاقة "كاكاو"، للاشتباه في تلاعبه بالأسهم.وأصدرت محكمة منطقة غرب سيول أمر الاعتقال اليوم الخميس، مشيرة إلى خطر الفرار واحتمال تدميره لأدلة مهمة.ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبات إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي بحق اثنين آخرين من مسؤولي كاكاو المكلفين بواجبات الاستثمار، قائلة إنه لا داعي لذلك.ووفقا لهيئة الرقابة المالية، يُشتبه في أن "بيه" ومسؤولين آخرين في شركة "كاكاو"، قد تلاعبوا بأسعار أسهم شركة "إس إم إنترتينمنت" عن طريق ضخ ما يقرب من 240 مليار وون كوري، أي حوالي 177 مليون دولار أمريكي، لتضخيم السعر لأعلى من سعر العطاء العام الذي طرحته منافستها شركة "هايب" في سعيهما إلى الاستحواذ على الشركة.ويشتبه أيضا في أن "بيه" والمسؤولين الآخرين لم يبلغوا السلطات المالية بحيازة هذا الكم الكبير من الأسهم في عملية الاستحواذ على أسهم الوكالة.وقد أطلقت هيئة الرقابة المالية تحقيقات بعد أن قدمت "هايب" التماسا لإجراء تحقيق في القضية إلى الهيئة في فبراير.