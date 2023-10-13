روسيا تعرب عن تأييدها الكامل لمساعي كوريا الشمالية لحماية سيادتها

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قال تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، الذي يزور كوريا الشمالية حاليا، قد أكد على أن روسيا تؤيد بشكل كامل مساعي كوريا الشمالية من أجل حماية سيادتها.وقال الوزير الروسي الذي وصل إلى بيونغ يانغ أمس في زيارة تستغرق يومين، إن موسكو تعرب عن تضامنها وتأييدها الكامل لمساعي كوريا الشمالية بقيادة زعيمها "كيم جونغ اون"، من أجل حماية استقلالها وسيادتها.وأعرب الوزير الروسي عن تقديره الكبير للدعم الكوري الشمالي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تعد واحدة من بين عدد قليل من الدول التي أكدت علنا تضامنها مع روسيا.وأوضح لافروف أن الهدف من زيارته هو إجراء مراجعة دقيقة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات القمة الأخيرة بين البلدين.وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الروسي يقوم بهذه الزيارة ضمن إجراءات المتابعة للقمة التي عقدت بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في منطقة أقصى الشرق الروسي، يوم 13 من سبتمبر الماضي.وأوضح أنه من المتوقع أن يجتمع الوزير لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية "تشيه سون هي" من أجل مناقشة مسألة زيارة الرد التي سيقوم بها الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المتوقع أيضا أن يناقش الوزير الروسي بعض إجراءات المتابعة للتعاون الثنائي، بناء على ما تمت مناقشته في القمة بين كوريا الشمالية وروسيا.