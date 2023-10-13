توقعات بمناقشة خطة طوارئ نووية بين كوريا والولايات المتحدة واليابان

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قال "أنتوني كوتون" قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، التي تشرف على تشغيل السلاح النووي، إن الولايات المتحدة قد تناقش خطة ثلاثية للطوارئ مع كوريا الجنوبية واليابان، للاستجابة للتهديدات الكورية الشمالية.جاء ذلك ردا على سؤال بشأن خطة الطوارئ الأمريكية الكورية اليابانية للاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية، في مقابلة نشرتها مجلة "نيكاي آسيا" اليابانية أمس، حيث أعرب القائد الأمريكي عن إمكانية مناقشة خطة الطوارئ بين الدول الثلاث، موضحا أنه قد تم إعدادها وفقا لبيان كامب ديفيد الصادر عن القمة بين قادة الدول الثلاث في شهر أغسطس الماضي.وقد تعهد قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال تلك القمة بالتشاور على وجه السرعة فيما بينهم لتنسيق الاستجابة للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على المصالح المشتركة وأمن دولهم.وأشاد "كوتون" بالتحسن الكبير في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة قادة عسكريين كوريين وأمريكيين ويابانيين معا للقاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة "غوام" في شهر أبريل الماضي، وركوبهم لـ"السفينة الرئيسية" القادرة على حمل رؤوس نووية للغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما يشير إلى تقارب العلاقات بين البلدين أكثر.كما أكد القائد الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب كلا من كوريا الشمالية والصين رغم حدوث حرب في الشرق الأوسط بعد الحرب في أوكرانيا.