المستحقات المالية طويلة الأجل لشركات الإنشاءات الكورية في الخارج تتجاوز مليار دولار

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اتضح أن قيمة المستحقات المالية طويلة الأجل التي لم تحصل عليها شركات الإنشاءات الكورية في الخارج، قد بلغت تريليونا و500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 1,1 مليار دولار، وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأوضاع المالية لتلك الشركات.وقالت مصادر مطلعة إن من بين تلك المستحقات مبلغ 800 مليار وون، أي أكثر من 600 مليون دولار، لم تحصل عليه شركات الإنشاءات الكورية حتى الآن من مشروع مدينة بسماية الجديدة في العراق، الذي يستهدف إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، منذ بدء المشروع في عام 2012 واكتمال أعمال الشركات الكورية هناك في عام 2019، حيث لم تدفع الحكومة العراقية تلك المستحقات بحجة عدم كفاية الميزانية، ووقف المشروع تماما.كما لم تتلق شركات كورية أخرى مستحقاتها عن مشروع للإسكان في ليبيا منذ عام 2007، رغم إكمالها للأعمال هناك في عام 2012. وتبلغ تلك المستحقات 55 مليار وون.وحسب الدول، تسعى الشركات الكورية للحصول على مستحقات من كل من: العراق بنسبة 53.47%، ثم مصر وفيتنام وليبيا والهند.ومن الأسباب الرئيسية في عدم حصول شركات الإنشاءات الكورية على مستحقاتها: التعسر المالي، والحروب، والانقلابات.