الرئيس يون يؤكد على ضرورة زيادة الكوادر الطبية

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية اليوم عن خطة لتحسين نظام الرعاية الطبية، بما في ذلك زيادة الكوادر الطبية الأساسية في المستشفيات التابعة للجامعات في مختلف أنحاء البلاد.وفي هذا السياق، أكد الرئيس "يون صوك يول" على ضرورة زيادة عدد الطلاب في كليات الطب، موضحا أن الرعاية الطبية الكورية بدأت تتدهور، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في مستويات الرعاية الطبية بين مناطق البلاد.وتستهدف خطة الحكومة أن تركز مستشفيات الجامعات الوطنية في مختلف مناطق البلاد على توفير الرعاية الطبية الأساسية، ومن ثم سيتم إجراء زيادة كبيرة في عدد الطلاب في مجالات الرعاية الطبية الأساسية، من خلال نقل مسؤولية الإشراف على مستشفيات الجامعات الوطنية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم تكاليف الأسرّة والقوى العاملة في غرف المرضى ذوي حالات خطيرة وغرف الطوارئ، وتعزيز الشبكة الخاصة بالرعاية الطبية الأساسية الأقليمية ارتكازا على مستشفيات الجامعات الوطنية.كما تخطط الحكومة لرفع رسوم الرعاية الطبية الأساسية وتخفيف الأعباء القانونية الناتجة عن حوادث الرعاية الطبية.