عائلة الزعيم الكوري الشمالي تنفق ببذخ على شراء السلع الفاخرة

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قال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن عائلة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تنفق ببذخ على شراء السلع الفاخرة، بما يصل إلى ملايين الدولارات سنويا.وأوضح المسؤول في تصريحات أدلى بها للمراسلين اليوم أن عمليات رصد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في كوريا الشمالية تُظهر أن عائلة "كيم" قد اشترت الكثير من السلع الفاخرة، بما في ذلك الملابس والساعات والأقلام والحقائب غالية الثمن، وهو ما يتضح عند قيامهم بأنشطة علنية، حيث يبدو أنهم يتباهون بامتلاك تلك السلع الفاخرة متجاهلين نظرة عامة الناس.وأشار المسؤول في هذا الصدد إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كان يرتدي خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية في سبتمبر الماضي، ساعة سويسرية فاخرة ويستخدم قلما من علامة تجارية ألمانية شهيرة، وقد تم نشر صوره في وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة رودونغ شين مون.وبالإضافة إلى ذلك، فإن كبار المسؤولين الكوريين الشماليين ينفقون أيضا على شراء السلع الفاخرة، التي يقومون باستيرادها من الدول المؤيدة لكوريا الشمالية، بما في ذلك الصين وروسيا، أو عبر سفارات وتجار كوريا الشمالية في أوربا.