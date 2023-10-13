الرئيس الكوري يقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية وقطر لمدة 5 أيام

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "يون صوك يول" بجولة تستغرق 5 أيام وتشمل كلا من المملكة العربية السعودية وقطرالاسبوع القادم.وصرح النائب الأول لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو" اليوم الخميس بأن الرئيس سيقوم بزيارة رسمية إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من السبت إلى الثلاثاء، وإلى الدوحة عاصمة قطر من الثلاثاء إلى الأربعاء.وفي المملكة العربية السعودية، سيعقد الرئيس يون قمة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير "محمد بن سلمان آل سعود"، بينما سيجري في قطر محادثات مع الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير قطر.وقال "كيم" إنه بالنظر إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس يرتبط مباشرة بالسلام في الشرق الأوسط والنظام الإقليمي، فمن المتوقع أن يناقش "يون" الوضع الأمني ​​في القمتين.وسوف يحضر الرئيس الكوري أيضا عددا من الفعاليات التجارية في كلا البلدين، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام طلاب جامعة الملك سعود في الرياض.وسوف يكون "يون" أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى البلدين.