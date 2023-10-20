وكالة الطاقة الذرية تأخذ أول عينة بالقرب من فوكوشيما منذ تصريف المياه الملوثة

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قام فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إلى محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية المعطلة، لأخذ عينات بحرية لأول مرة منذ أن بدأت المحطة في تصريف مياهها الملوثة إشعاعيا في مياه المحيط منذ أواخر أغسطس الماضي.وأوضحت تقارير بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" ووكالة "جيجي برس"، قام فريق من المتخصصين من كوريا الجنوبية والصين وكندا ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع عينات من 6 أنواع من الأسماك في ميناء "هيسانوهاما" لصيد الأسماك في مدينة "إيواكي"، على بعد 30 كيلومترا من المحطة. وتم نقل الأسماك إلى العديد من مختبرات الأبحاث في محافظة "تشيبا" لتحليل نشاطها الإشعاعي.وسوف تقوم كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية والصين واليابان وكندا بتقديم تقرير عن تحليل مستويات النشاط الإشعاعي الموجود في الأسماك، ثم تقوم الوكالة بعد ذلك بتجميعها ومقارنتها قبل إصدار تقرير شامل عنها.وقالت "جيجي برس" إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الصين، التي كانت قد احتجت بشدة على قرار تصريف المياه، في عمليات التفتيش قبالة المحطة النووية.