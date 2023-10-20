واشنطن تتوعد المسؤولين عن صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

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أكدت الولايات المتحدة مجددا أنها ستتخذ كل ما في وسعها من خطوات لمحاسبة المتورطين في نقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي عندما سئل عن تلك القضية، حيث قال إن روسيا، في ظل العقوبات المختلفة وقيود التصدير، تتجه إلى دول أخرى مثل كوريا الشمالية لتأمين الأسلحة من أجل حربها في أوكرانيا.وأضاف أن المساعدات العسكرية تنتقل بالفعل من كوريا الشمالية إلى روسيا، كما هو موضح في المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عنها الولايات المتحدة.وشدد المتحدث على أن واشنطن ستراقب التطورات عن كثب، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمحاسبة الأطراف المتورطة.وكان منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جون كيربي" قد قال في يوم الجمعة الماضي إن بيونغ يانغ أرسلت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا الشهر الماضي، وسط حربها المستمرة في أوكرانيا.