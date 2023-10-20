الزعيم الكوري الشمالي يكشف عن عزمه على إقامة علاقات تطلعية مع روسيا

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دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى التنفيذ المخلص للاتفاقات التي توصل إليها مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، من أجل إقامة علاقات مستقرة وتطلعية بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "كيم" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وزير خارجية موسكو "سيرغي لافروف" أمس في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.واقترح "كيم" أن تعمل الدولتان على تحسين رفاهية شعبيهما، والعمل بقوة من أجل بناء أمة قوية على أساس الاتفاقيات التي توصل إليها هو و"بوتين" في قمتهما الشهر الماضي.وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم" و"لافروف" توصلا إلى توافق بعد تبادل الآراء حول القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، في وقت تزداد فيه الأوضاع الإقليمية والدولية تعقيدا.كما تناول الاجتماع سبل رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة الشهر الماضي، وسبل تعزيز التبادلات الثنائية ومشروعات التعاون في الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.وقالت الوكالة أيضا إن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" أجرت محادثات منفصلة مع "لافروف"، حيث وقعا على خطة للتبادلات الثنائية في الفترة من 2024 إلى 2025.