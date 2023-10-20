الخارجية الروسية تقول إن لافروف عقد محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير "سيرغي لافروف" أجرى محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" امتدت أكثر من ساعة، أمس الخميس.ولم توضح الوزارة الروسية تفاصيل اللقاء الذي جاء في اليوم الثاني من زيارة "لافروف" إلى كوريا الشمالية.ولدى وصوله إلى بيونغ يانغ يوم الأربعاء، حضر "لافروف" مأدبة عشاء أجرى فيها محادثات مع نظيرته الكورية الشمالية "تشيه سون هي"، حيث أشادت "تشيه" بالعلاقات الثنائية ووصفتها بأنها بأنها بدأت تتطور إلى "رفقة غير قابلة للكسر"، كما أكدت أنها علاقة موجهة نحو المستقبل في ظل التصميم الاستراتيجي والقيادة الدقيقة لقادة البلدين.ومن جانبه، أشاد "لافروف" بأهمية الدعم المتبادل والتضامن بين بيونغ يانغ وموسكو وسط المناخ السياسي الدولي المعقد، بسبب ما أسماه بالهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة.ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، عن "لافروف" قوله في مؤتمر صحفي أمس الخميس بعد محادثاته مع "تشيه" إن روسيا تعمل على توفير دعم الطاقة لكوريا الشمالية التي تعاني من صعوبات بسبب العقوبات المختلفة.وأشار "لافروف" إلى أن البلدين سيعقدان مناقشات على المستوى الحكومي الشهر القادم حول التعاون في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، وقال إن الاجتماع القادم سيتناول خطة روسيا لتزويد كوريا الشمالية بالطاقة اللازمة والمنتجات الرئيسية الأخرى.