وزير خارجية روسيا ينقل استعداد بوتين لتنفيذ الاتفاقيات مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية "سيرغي لافروف" أكد التزام موسكو بمواصلة تطوير العلاقات مع بيونغ يانغ خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس.وقالت وكالتا "تاس" و"سبوتنيك" الروسيتان للأنباء إنه خلال المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعة، قال "كيم" إن العلاقات الودية تزداد قوة منذ قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في سبتمبر، كما تحدث بنبرة إيجابية عن الأجواء واهتمام الشعب بالعلاقات الثنائية.وردا على ذلك، قال "لافروف" إن "بوتين" طلب منه نقل تأكيد موسكو بأنها مستعدة للوفاء بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الشهر الماضي، وأن الجهود ذات الصلة قد بدأت بالفعل.وفي إشارة إلى الاتصالات رفيعة المستوى الشهر الماضي، التي تواصلت أمس الخميس في الاجتماع مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي"، أكد "لافروف" أن هذه الاتصالات سوف تستمر، ملمحا إلى زيارة "بوتين" المحتملة إلى كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الروسية أيضا إن "لافروف" ناقش الجداول الزمنية للمزيد من الاتصالات السياسية مع "تشيه" في بيونغ يانغ، ووجه لها دعوة لزيارة روسيا.وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وجه في وقت سابق دعوة لـ"بوتين" لزيارة بيونغ يانغ، وذلك قمتهما في أقصى شرق روسيا يوم 13 سبتمبر، وقد قبل الرئيس الروسي تلك الدعوة.